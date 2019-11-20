Россияне в числе важных прав и свобод стали чаще называть право на свободу слова, свободу вероисповедания и свободу мирных собраний, показал опрос левада Центра. За два последних года поддержка мнения о важности свободы слова выросла с 34 до 58 процентов, причём, не только среди жителей Москвы, отмечает «Интерфакс». Отвечая на вопрос социологов о том, какие права и свободы респонденты считают наиболее важными. 78 процентов назвали жизнь, свободу и личную неприкосновенность.
2019-11-20T08:32:00+03:00
2019-11-20T08:33:44+03:00
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08:32, 20 ноября 2019
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