Россияне в числе важных прав и свобод стали чаще называть право на свободу слова, свободу вероисповедания и свободу мирных собраний, показал опрос левада Центра. За два последних года поддержка мнения о важности свободы слова выросла с 34 до 58 процентов, причём, не только среди жителей Москвы, отмечает «Интерфакс». Отвечая на вопрос социологов о том, какие права и свободы респонденты считают наиболее важными. 78 процентов назвали жизнь, свободу и личную неприкосновенность.