Кремль не планирует увеличивать количество одномандатников в Государственной думе

Пропорция останется прежней – 50 процентов одномандатников и 50 процентов списочников, сообщает РБУ со ссылкой на свои источники. По мнению экспертов, в случае увеличения доли одномандатников до 75 процентов может возрасти количество протестных округов, что приведёт к регистрации несистемных кандидатов.