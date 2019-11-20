Кремль не планирует увеличивать количество одномандатников в Государственной думе

Пропорция останется прежней – 50 процентов одномандатников и 50 процентов списочников, сообщает РБУ со ссылкой на свои источники. По мнению экспертов, в случае увеличения доли одномандатников до 75 процентов может возрасти количество протестных округов, что приведёт к регистрации несистемных кандидатов.
2019-11-20T08:31:00+03:00
2019-11-20T08:33:04+03:00
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08:31, 20 ноября 2019
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