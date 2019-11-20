Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть аннексированные территории

По его словам, Россия забрала около 5 процентов территории Эстонии. По Тартусскому мирному договору между РСФСР и Эстонией от 1920 года Эстония получила земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия считает, что Тартусский мирный договор утратил свою силу, сообщает «Коммерсантъ».