Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть аннексированные территории

По его словам, Россия забрала около 5 процентов территории Эстонии. По Тартусскому мирному договору между РСФСР и Эстонией от 1920 года Эстония получила земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия считает, что Тартусский мирный договор утратил свою силу, сообщает «Коммерсантъ».
2019-11-20T08:30:00+03:00
2019-11-20T08:31:42+03:00
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08:30, 20 ноября 2019
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