Советскую подводную лодку Б-427, которая 20 лет стояла на набережной Лонг Бич, к маю перенесут в другое место, сообщает «Лос-Анджелес Таймс». По сведениям газеты, на лодку нашёлся покупатель. Лодка долгое время была одной из достопримечательностей Лонг Бич. На неё водили экскурсии. Однако в последние годы субмарина находится в аварийном состоянии.

Б-427, построенная в 1971 году, входила в состав Тихоокеанского Флота. После списания её купили австралийские бизнесмены. Позже лодку перепродали одной из американских компаний.