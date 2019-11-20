Роскосмос ищет возможности реструктуризации многомиллиардных штрафов, которые Министерство обороны пытается взыскать с корпорации за срывы сроков сдачи заказов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два анонимных источника. Как рассказали собеседники издания, рассматривается вариант поправок в российское законодательство, которые разрешат не платить штрафы из-за задержек программ импортозамещения. Официального подтверждения этой информации нет.
2019-11-20T08:16:00+03:00
2019-11-20T08:18:08+03:00
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08:16, 20 ноября 2019
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