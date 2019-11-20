Роскосмос ищет возможности реструктуризации многомиллиардных штрафов, которые Министерство обороны пытается взыскать с корпорации за срывы сроков сдачи заказов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два анонимных источника. Как рассказали собеседники издания, рассматривается вариант поправок в российское законодательство, которые разрешат не платить штрафы из-за задержек программ импортозамещения. Официального подтверждения этой информации нет.