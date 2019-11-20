Директор колледжа в Благовещенске Виктор Петухов уволен за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, сообщает «Амур-инфо» со ссылкой на результаты проверки. Как сообщили в региональном Минобрнауки, также свой пост по собственному желанию покинул зам.министра Олег Якутов. Он курировал работу учреждений среднего профессионального образования.

14 ноября в колледже один из студентов открыл стрельбу. Один человек погиб и трое пострадали. Стрелявший покончил с собой. По предварительным данным, причиной инцидента стал конфликт между учащимися. Возбуждено три уголовных дела – об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.