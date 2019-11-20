Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о запрете кондиционеров на фасадах памятников культурного наследия

Инициатива исходит от правительства. Там озабочены тем, что на объектах культурного наследия пестрят кондиционеры, тарелки спутникового телевидения, вывески. Сейчас их убрать нельзя. Поэтому в Госдуму внесли законопроект, который запрещает размещать на фасадах исторических зданий и других домах-памятниках, охраняемых государством, любое навесное оборудование. Это не затронет только устройства охраны и сигнализации. Если закон примут владельцы нежилых зданий, на которых установлены кондиционеры и другие конструкции, должны будут демонтировать в течение полугода. Для жилых всё лишнее уберут только во время работ по сохранению памятника. При этом проектная документация должна содержать техническое решение системы кондиционирования воздуха, отмечается в документе. Госдума начнёт сегодня его рассмотрение, сообщил накануне первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Думский комитет по культуре рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении.