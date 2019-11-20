Украина не получила от США 35 миллионов долларов в рамках военной помощи

Об этом пишет газета «Лос-Анджелес таймс» со ссылкой на документы Пентагона. По каким причинам, пока не уточняется. По сведениям издания, члены Конгресса США осведомлены об этом и требуют от представителей американского военного ведомства разъяснений. Издание отмечает, что в 2019 финансовом году, который завершился 30 сентября, США должны были выделить Украине не менее 250 миллионов долларов по линии Пентагона и не менее 140 миллионов долларов по линии Госдепартамента.
2019-11-20T08:00:00+03:00
2019-11-20T08:03:36+03:00
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08:00, 20 ноября 2019
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