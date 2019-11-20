Сын бывшего президента Германии умер в результате нападения во время лекции

59-летний Фриц фон Вайцзеккер был смертельно ранен ножом. Инцидент произошел накануне вечером. Нападавший задержан, сообщили в полиции. Подробностей о его личности и мотивах на данный момент нет. Фриц фон Вайцзеккер был заведующим терапевтического отделения в частной клинике. Его отец, Рихард фон Вайцзеккер, был президентом ФРГ с 1984 по 1994 годы
2019-11-20T07:45:00+03:00
2019-11-20T07:47:21+03:00
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07:45, 20 ноября 2019
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