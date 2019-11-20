Спикер парламента Эстонии заявил, что Россия аннексировала 5% территории республики. Политик Хенн Пыллуаас призвал Москву эти земли вернуть. Об этом он написал в своем «Фейсбуке». Ранее в российском МИДе уже называли подобные высказывания провокационными.