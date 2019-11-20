Спикер парламента Эстонии заявил, что Россия аннексировала 5% территории республики. Политик Хенн Пыллуаас призвал Москву эти земли вернуть. Об этом он написал в своем «Фейсбуке». Ранее в российском МИДе уже называли подобные высказывания провокационными.
2019-11-20T07:45:00+03:00
2019-11-20T07:46:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540387-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:45, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Президенту США плевать на Украину». Новые показания в рамках импичмента «Я спросил, почему, и Посол Сондланд заявил, что президента волнуют только «серьезные дела». Я отметил, что «серьезные дела» уже происходят в Украине, как, например, война с Россией. И Посол Сондланд ответил, что он имел в виду «серьезные дела, которые выгодны президенту»...