В Гааге сегодня вручат Международную детскую премию мира

Церемонию проведут во Всемирный день ребёнка.

Лауреатов двое: шведская школьница, активистка-эколог Грета Тунберг и юная правозащитница из Камеруна Дивина Малум. Обе девочки без сомнения влияют на будущее многих детей, убеждён Марк Дулларт основатель международной организации по защите прав детей KidsRights, которая вручит премию. Экспертный комитет организации рассмотрел почти 140 претендентов из более полусотни стран на Международную детскую премию мира, но в итоге остановил выбор на Тунберг и Малум. Первая в сентябре с трибуны ООН обрушилась с критикой на мировых лидеров и обвинила их в бездействии и пустословии вместо того, чтобы вести реальную борьбу с глобальным потеплением. Малум, ей сейчас 14 лет, в 11 организовала движение «Дети за мир», с целью повысить осведомлённость подростков об опасности вооружённых группировок и не допустить участия в них, а вместо этого вовлечь в миротворческие процессы. Больше семи тысяч детей присоединились к движению, созданному камерункой, уточнили устроители премии.

Детскую премию мира вручат в 15-й раз. В 2013 ей наградили юную правозащитницу Малалу Юсуфзай, в своём дневнике в интернете она рассказывала о жестокости талибов в Пакистане. Год спустя девочка получила Нобелевскую премию мира.