Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить кинотеатр «Соловей»

Ранее стало известно, что на месте одного из крупнейших киноцентров Европы могут построить многофункциональный жилой комплекс.

Никита Михалков, занимающий должность главы Союза кинематографистов, направил письмо с просьбой выкупить «Соловей» мэру Москвы Сергею Собянину. По словам режиссера, в союз поступило больше сотни обращений от деятелей культуры, общественных объединений и простых жителей столицы, которые обеспокоены ситуацией вокруг киноцентра. Как пишут «Ведомости», Собянин уже дал поручение своим заместителям Марату Хуснуллину и Наталье Сергуниной рассмотреть обращение Михалкова. Пока решение не принято, но источники издания сомневаются, что город станет выкупать «Соловья». По данным депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, собственник здания готов продать его за шесть миллиардов рублей.

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году и считается одним из крупнейших в Восточной Европе. О том, что его собираются снести, стало известно около года назад. Новость вызвала большой резонанс, москвичи организовали митинг с требованием сохранения кинотеатра.

Ранее против закрытия «Соловья» выступал в том числе министр культуры Владимир Мединский.