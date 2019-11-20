Арбитражный суд Башкирии сегодня приступит к рассмотрению иска к редакции «Эха Москвы» в Уфе

Истцы требуют компенсации в 10 миллионов рублей.

Общественная организация «Всемирный Курултай башкир» обратилась в суд 3 сентября текущего года с требованием компенсации за оскорбление собственных чести и достоинства. Поводом к иску послужила публикация на сайте Уфимского «Эха» поста политолога Дмитрия Михайличенко, в котором он рассуждает на тему взаимоотношений руководителя республики Радия Хабирова и башкирских национальных организаций. Конкретно Всемирный Курултай башкир в тексте ни разу не упоминается. Сам Дмитрий Михайличенко утверждает, что его тексты являются экспертными мнениями, в которых он анализирует политические процессы.

До сегодняшнего дня суд провёл два предварительных заседания, в ходе которых определился с надлежащим ответчиком по делу. Им стало ООО «Эхо МСК», владеющее сайтом echomskufa.ru.

Заседание суда начнется в 10.45 по местному времени.