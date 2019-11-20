В Пензе продолжаются слушания по делу об организации террористического сообщества

Фигуранты заявляли о пытках и недавно объявили голодовку.

Голодовка, объявленная несколькими подсудимыми – это способ напомнить о насилии, которое применяли против фигурантов на стадии следствия. Правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током, но в ФСБ следы от электрошокеров назвали последствиями «укусов клопов», напоминает интернет-издание Znak.com.

Военные следователи эти факты не подтвердили. Трое фигурантов Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин просят провести более тщательную проверку.

Дело завели два года назад. Спецслужбы заявили, что молодые люди, среди которых оказались активисты антифашистских движений готовили теракты и намеревались свергнуть власть. Созданная для этих целей организация «Сеть» признана террористической, ее деятельность в стране запрещена. Вину признал только один из фигурантов. Он дал показания на других участников и уже осужден особым порядком.

«Пензенское дело» рассматривает Приволжский окружной военный суд, но выездные заседания проходят в здании областного суда Пензы.