Президент Афганистана заявил, что в стране покончено с террористической группировкой «Исламское государство». Ашраф Гани попросил жителей страны обращаться с женами и детьми сдавшихся боевиков в соответствии с национальными традициями, передают местные СМИ. По данным афганских властей, в провинции Нангархар в последние несколько недель сложили оружие и сдались более 800 террористов и членов их семей. Террористическая группировка «Исламское государство» в России запрещена.