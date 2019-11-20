В правительстве обсудили, как не разорить космическую промышленность исками от Минобороны

Об этом пишут «Ведомости». По сведениям издания, если военное ведомство будет подавать иски к участникам космической промышленности, то им могут выписать штрафов на сумму 150–300 миллиардов рублей. На совещании обсуждалась возможность поправок в законодательство, чтобы защитить интересы предприятий при исполнении контрактов в условиях санкций.
2019-11-20T06:45:00+03:00
2019-11-20T06:46:08+03:00
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06:45, 20 ноября 2019
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