В правительстве обсудили, как не разорить космическую промышленность исками от Минобороны

Об этом пишут «Ведомости». По сведениям издания, если военное ведомство будет подавать иски к участникам космической промышленности, то им могут выписать штрафов на сумму 150–300 миллиардов рублей. На совещании обсуждалась возможность поправок в законодательство, чтобы защитить интересы предприятий при исполнении контрактов в условиях санкций.