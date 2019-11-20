Власти Украины намерены завершить сотрудничество с Международным валютным фондом к 2023 году

К этому времени страна должна сама себя обеспечивать и не нуждаться в заемных деньгах, сказала министр финансов Оксана Маркарова. Как передает телеканал «Громадьске», она добавила, что в Киеве идут переговоры с представителями МВФ о новой кредитной программе, которая позволит провести массу реформ. В свою очередь, представитель МВФ на Украине Рон ван Роден заявил, что темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции.