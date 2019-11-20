В Барнауле тысячи людей остались без отопления в почти 30-градусный мороз. В зону отключения из-за аварии на теплосети попали 23 многоэтажных жилых дома и два детских сада. Его воспитатели обзвонили родителей, чтобы они не приводили детей. Если такой возможности нет, то детей в детских садах готовы принять временно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
2019-11-20T06:15:00+03:00
2019-11-20T06:17:31+03:00
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06:15, 20 ноября 2019
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