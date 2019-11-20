Спортивный арбитражный суд рассмотрит сегодня апелляцию лондонского «Челси» на решение ФИФА о трансферном бане за нарушения при подписании молодых игроков.

22 февраля ФИФА объявила, что запретила «Челси» регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов. Половина этого наказания уже прошла, однако лондонский клуб не сможет подписывать новых игроков в ходе предстоящего зимнего трансферного окна, если решение ФИФА не будет отменено.

В руководстве «Челси» уверены, что запрет на два трансферных рынка будет сокращен, и уже рассматривают варианты усиления состава. В числе приоритетных целей наставник команды Френк Лемпард назвал покупку у Лацио сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Если трансферное эмбарго будет снято, предложение итальянцам от лондонского клуба будет подано уже в январе.