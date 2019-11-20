Минтранс рассмотрит возможность введения доплаты за перевозку домашних животных в салоне самолета

Это сообщил замглавы ведомства Александр Юрчик. Важно соблюсти баланс, чтобы было удобно и животным, и пассажирам, сказал «Эху» глава «Альянса защитников животных» Юрий Корецких.



Правила перевозки домашних животных в самолетах могут пересмотреть из-за нашумевшей истории с котом, которого не пустили вместе с хозяином на борт из-за веса, превышающего разрешенный. Владелец кота нашел способ обмануть авиакомпанию и написал об этом в соцсетях. «Аэрофлот» за это лишил пассажира 400 тысяч бонусных миль.