Профсоюзы Франции призвали полицейских присоединиться к протестам против пенсионной реформы

Массовая акция намечена на 5 декабря. Ожидается, что в ней примут участие железнодорожники, сотрудники авиакомпаний, студенты и преподаватели.
2019-11-20T05:08:00+03:00
2019-11-20T05:08:44+03:00
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05:08, 20 ноября 2019
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