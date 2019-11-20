Американский военный рассказал в Конгрессе, что ему трижды предлагали стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман дал показания в рамках процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. По его словам, эти предложения были сделаны во время его поездки на церемонию инаугурации украинского президента Владимира Зеленского, пишет газета Wall Street Journal. В свою очередь, бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк сказал изданию The Daily Beast, что он в разговоре с Виндманом пошутил