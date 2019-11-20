Россия, Украина, Франция и Германия уже согласовали проект итогового документа встречи в Париже

Москва потребовала сделать это заранее, чтобы ограничить попытки Киева выйти за рамки Минских соглашений. Это сказал ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента Владиславу Суркову. По его словам, этот документ Россию полностью устраивает и Москва не даст его пересмотреть. Переговоры лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдут в Париже 9 декабря.
2019-11-20T05:06:00+03:00
2019-11-20T05:07:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540341-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Президенту США плевать на Украину». Новые показания в рамках импичмента «Я спросил, почему, и Посол Сондланд заявил, что президента волнуют только «серьезные дела». Я отметил, что «серьезные дела» уже происходят в Украине, как, например, война с Россией. И Посол Сондланд ответил, что он имел в виду «серьезные дела, которые выгодны президенту»...