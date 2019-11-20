Россия, Украина, Франция и Германия уже согласовали проект итогового документа встречи в Париже

Москва потребовала сделать это заранее, чтобы ограничить попытки Киева выйти за рамки Минских соглашений. Это сказал ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента Владиславу Суркову. По его словам, этот документ Россию полностью устраивает и Москва не даст его пересмотреть. Переговоры лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдут в Париже 9 декабря.