Власти Амурской области сообщили об увольнении после стрельбы в колледже его директора и замминистра образования

Руководитель учебного заведения Виктор Петухов был снят с должности после служебной проверки, а замминистра Олег Якутов подал в отставку по собственному желанию, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство образования.

В четверг 19-летний студент строительного колледжа в Благовещенске устроил в нем стрельбу. Он убил сверстника, ранил трех человек и застрелился. Охранник колледжа и гендиректор ЧОПа арестованы.