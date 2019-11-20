Наводнение в Венеции повредило знаменитый собор Святого Марка

Пострадали от соленой воды напольные мозаики и мраморные колонны, сообщили хранители церкви итальянским СМИ. На прошлой неделе Венеция пережила самое серьезное наводнение за последние полвека. Затоплен был весь исторический центр города. Местные власти ввели режим ЧП и оценивают ущерб в один миллиард евро. Как сообщили в посольстве Италии в Москве, российские топ-менеджеры менее чем за сутки пожертвовали на восстановление Венеции миллион евро.