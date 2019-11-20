Наводнение в Венеции повредило знаменитый собор Святого Марка

Пострадали от соленой воды напольные мозаики и мраморные колонны, сообщили хранители церкви итальянским СМИ. На прошлой неделе Венеция пережила самое серьезное наводнение за последние полвека. Затоплен был весь исторический центр города. Местные власти ввели режим ЧП и оценивают ущерб в один миллиард евро. Как сообщили в посольстве Италии в Москве, российские топ-менеджеры менее чем за сутки пожертвовали на восстановление Венеции миллион евро.
2019-11-20T04:05:00+03:00
2019-11-20T04:06:14+03:00
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04:05, 20 ноября 2019
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