В Нью-Йорке арестованы два сотрудника тюрьмы, которые допустили самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейна

По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», обвиняемые должны были проверять заключенного в камере каждые полчаса, но вместо этого они спали в рабочее время и подделали документы, чтобы это скрыть. Финансист Джеффри Эпштейн был задержан в июле по обвинению в сексуальном насилии над десятками несовершеннолетних девушек, которых привозили к нему в дом на Манхэттене. Друзьями и знакомыми миллиардера были влиятельные политики и мировые знаменитости.