В Нью-Йорке арестованы два сотрудника тюрьмы, которые допустили самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейна

По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», обвиняемые должны были проверять заключенного в камере каждые полчаса, но вместо этого они спали в рабочее время и подделали документы, чтобы это скрыть. Финансист Джеффри Эпштейн был задержан в июле по обвинению в сексуальном насилии над десятками несовершеннолетних девушек, которых привозили к нему в дом на Манхэттене. Друзьями и знакомыми миллиардера были влиятельные политики и мировые знаменитости.
2019-11-20T04:05:00+03:00
2019-11-20T04:05:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540335-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Президенту США плевать на Украину». Новые показания в рамках импичмента «Я спросил, почему, и Посол Сондланд заявил, что президента волнуют только «серьезные дела». Я отметил, что «серьезные дела» уже происходят в Украине, как, например, война с Россией. И Посол Сондланд ответил, что он имел в виду «серьезные дела, которые выгодны президенту»...