Мать-одиночка в Москве стала фигуранткой дела об оставлении в опасности своих восьмерых детей

Ей грозит до одного года лишения свободы. Как сообщили в Следственном комитете, в полицию обратились сотрудники «скорой помощи». В понедельник они приехали по вызову к простуженным маленьким детям, которые живут в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы. Врачи сообщили, что восемь детей находятся под присмотром их бабушки, а мать отсутствовала дома несколько дней. Причину в СК не назвали. Между тем, в столичном департаменте труда и соцзащиты сказали ТАСС, что подозреваемая заботится о детях, они ходят в школу и детский сад. Накануне их направили в больницу на обследование.
2019-11-20T04:04:00+03:00
2019-11-20T04:04:49+03:00
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04:04, 20 ноября 2019
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