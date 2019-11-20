Мать-одиночка в Москве стала фигуранткой дела об оставлении в опасности своих восьмерых детей

Ей грозит до одного года лишения свободы. Как сообщили в Следственном комитете, в полицию обратились сотрудники «скорой помощи». В понедельник они приехали по вызову к простуженным маленьким детям, которые живут в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы. Врачи сообщили, что восемь детей находятся под присмотром их бабушки, а мать отсутствовала дома несколько дней. Причину в СК не назвали. Между тем, в столичном департаменте труда и соцзащиты сказали ТАСС, что подозреваемая заботится о детях, они ходят в школу и детский сад. Накануне их направили в больницу на обследование.