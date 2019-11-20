Российские авиакомпании рассчитывают получить от властей более 3 миллиардов рублей за запрет на полеты в Грузию

Перевозчики представили свои расчеты в Минтранс, пишут «Ведомости». Отмечается, что больше всего потеряли в деньгах «Уральские авиалинии» — больше миллиарда рублей. В Минтрансе затягивают с выплатами. Источник издания полагает, что авиакомпании их не дождутся. Власти России ввели запрет на прямые полеты в Грузию в начале июля из-за протестов в Тбилиси.