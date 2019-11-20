Баскетболисты «Зенита» проиграли в гостях испанской «Валенсии» в матче Евролиги

Итог встречи – 90:94. В турнирной таблице «Зенит» идет на последнем, 18-м месте, «Валенсия» — на 15-ом. В следующем матче «Зенит» на выезде встретится с испанской «Басконией» 22 ноября, «Валенсия» днем раньше примет подмосковные «Химки
2019-11-20T03:05:00+03:00
2019-11-20T03:06:04+03:00
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03:05, 20 ноября 2019
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