Баскетболисты «Зенита» проиграли в гостях испанской «Валенсии» в матче Евролиги

Итог встречи – 90:94. В турнирной таблице «Зенит» идет на последнем, 18-м месте, «Валенсия» — на 15-ом. В следующем матче «Зенит» на выезде встретится с испанской «Басконией» 22 ноября, «Валенсия» днем раньше примет подмосковные «Химки