В ООН обеспокоены информацией о гибели десятков протестующих в Иране

Есть сведения, что для разгона демонстрантов применялись боевые патроны, сказал представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. Он отметил, что в Иране уже три дня не работает интернет, поэтому проверить информацию сложно. Власти исламской республики отключили ее от всемирной сети после протестов, которые вспыхнули в нескольких городах в пятницу из-за двукратного роста цен на бензин. По данным агентства «Мехр», за два дня беспорядков были подожжены или разграблены около сотни отделений банков и почти 60 магазинов.
2019-11-20T03:05:00+03:00
2019-11-20T03:05:41+03:00
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03:05, 20 ноября 2019
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