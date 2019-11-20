В Госдуму внесен законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на оплату частных детских садов

Его авторы — депутаты от «Единой России» Оксана Пушкина, Алена Аршинова и Андрей Голушко. Сейчас деньги можно перечислить только юридическому лицу, а индивидуальному предпринимателю нельзя. В пояснительной записке говорится, что такая ситуация порождает многочисленные судебные споры, передает ТАСС.
2019-11-20T03:04:00+03:00
2019-11-20T03:04:56+03:00
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03:04, 20 ноября 2019
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