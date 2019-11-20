В Госдуму внесен законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на оплату частных детских садов

Его авторы — депутаты от «Единой России» Оксана Пушкина, Алена Аршинова и Андрей Голушко. Сейчас деньги можно перечислить только юридическому лицу, а индивидуальному предпринимателю нельзя. В пояснительной записке говорится, что такая ситуация порождает многочисленные судебные споры, передает ТАСС.