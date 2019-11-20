В России могут ограничить импорт детских молочных смесей

Проработать этот вопрос поручил Минсельхозу вице-премьер Алексей Гордеев, пишет газета «Коммерсант». По ее сведениям, в правительстве так хотят стимулировать производство заменителей грудного молока в России. Сейчас 95% смесей, представленных в магазинах, это импорт из ЕС и США. Источники газеты говорят, что в случае ограничений в продаже станет меньше качественной продукции.
2019-11-20T03:04:00+03:00
2019-11-20T03:04:32+03:00
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03:04, 20 ноября 2019
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