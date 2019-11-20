Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных

Это сообщил адвокат Алексей Липцер. По его словам, защитники и обвиняемые ознакомились с материалами дела. Ожидается, что в декабре они поступят в суд, передает РИА. Трех сестер обвиняют в убийстве отца. Их адвокаты говорят, что Михаил Хачатурян годами избивал, унижал и насиловал дочерей, поэтому их действия были самообороной.