Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных

Это сообщил адвокат Алексей Липцер. По его словам, защитники и обвиняемые ознакомились с материалами дела. Ожидается, что в декабре они поступят в суд, передает РИА. Трех сестер обвиняют в убийстве отца. Их адвокаты говорят, что Михаил Хачатурян годами избивал, унижал и насиловал дочерей, поэтому их действия были самообороной.
2019-11-20T03:03:00+03:00
2019-11-20T03:04:04+03:00
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03:03, 20 ноября 2019
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