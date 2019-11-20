В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

На церемонию приехали его вдова и сын. Памятный знак установили на здании дворца искусств, созданного при участии народного артиста СССР, сообщили в городской администрации. Иосиф Кобзон умер в августе прошлого года. Ему было 80 лет.
2019-11-20T02:05:00+03:00
2019-11-20T02:06:22+03:00
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02:05, 20 ноября 2019
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