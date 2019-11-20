Президент Афганистана объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство»

Ашраф Гани заявил, что это значимое достижение не только для его страны, но и всего региона, передают местные СМИ. По данным афганских властей, в провинции Нангархар в последние несколько недель сложили оружие и сдались более 800 террористов и членов их семей. Президент Афганистана призвал жителей страны относиться к женам и детям боевиков в соответствии с национальными традициями и культурой. Террористическая группировка «Исламское государство» в России запрещена.