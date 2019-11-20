Парламент Турции рассматривает на этой неделе законопроект о введении налога на проживание в отелях

Как пишет газета «Хюрриет», сбор будет составлять два процента от стоимости проживания. Платить его будут сами постояльцы. Это инициатива правящей партии. Ввести налог могут в апреле.
2019-11-20T02:05:00+03:00
2019-11-20T02:05:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 20 ноября 2019
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