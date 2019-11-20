В Госдуму внесен законопроект о введении в России минимальной цены на сигареты

С инициативой выступили депутаты от «Единой России» и ЛДПР. В пояснительной записке говорится, что рынок насыщен нелегальными сигаретами, которые продаются по заниженным ценам. По мнению депутатов, введение минимальной цены в 86 рублей с ежегодной индексацией позволит бороться с подделками и повысит доходы государства.