В Госдуму внесен законопроект о введении в России минимальной цены на сигареты

С инициативой выступили депутаты от «Единой России» и ЛДПР. В пояснительной записке говорится, что рынок насыщен нелегальными сигаретами, которые продаются по заниженным ценам. По мнению депутатов, введение минимальной цены в 86 рублей с ежегодной индексацией позволит бороться с подделками и повысит доходы государства.
2019-11-20T02:04:00+03:00
2019-11-20T02:04:57+03:00
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02:04, 20 ноября 2019
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