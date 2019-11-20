Брат мэра Петропавловска-Камчатского стал фигурантом дела о передаче взятки главе города

Как сообщили в СК, речь идет о сумме в 200 тысяч рублей. Сам мэр Виталий Иваненко накануне подал в отставку по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Как передает «Интерфакс», это уже второе уголовное дело о посредничестве в передачи взятки мэру, возбужденное против его брата. Первое было минувшим летом. По версии следствия, в том случае родственник должен был передать главе Петропавловска-Камчатского один миллион 400 тысяч рублей.
2019-11-20T02:04:00+03:00
2019-11-20T02:04:27+03:00
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02:04, 20 ноября 2019
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