Брат мэра Петропавловска-Камчатского стал фигурантом дела о передаче взятки главе города

Как сообщили в СК, речь идет о сумме в 200 тысяч рублей. Сам мэр Виталий Иваненко накануне подал в отставку по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Как передает «Интерфакс», это уже второе уголовное дело о посредничестве в передачи взятки мэру, возбужденное против его брата. Первое было минувшим летом. По версии следствия, в том случае родственник должен был передать главе Петропавловска-Камчатского один миллион 400 тысяч рублей.