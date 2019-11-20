Хорошевский суд Москвы отменил первый в России штраф для СМИ по закону о «фейковых» новостях

Издательский дом «Момент истины» был оштрафован на 200 тысяч рублей из-за названия ролика на Youtube о летних протестах в Москве. Как сообщил Эху адвокат и ведущий нескольких телепередач «Момент истины» Федор Трусов, административное дело отправлено на новое рассмотрение.