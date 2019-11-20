Сборная России по футболу в гостях победила команду Сан-Марино со счетом 5:0

Это был последний отборочный матч чемпионата Европы. В первой встрече подопечные Станислава Черчесова разгромили Сан-Марино со счетом 9:0. Но дважды уступили Бельгии. В своей группе команда России заняла второе место и обеспечила себе участие в чемпионате Европы.