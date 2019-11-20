Сборная России по футболу в гостях победила команду Сан-Марино со счетом 5:0

Это был последний отборочный матч чемпионата Европы. В первой встрече подопечные Станислава Черчесова разгромили Сан-Марино со счетом 9:0. Но дважды уступили Бельгии. В своей группе команда России заняла второе место и обеспечила себе участие в чемпионате Европы.
2019-11-20T01:07:00+03:00
2019-11-20T01:07:25+03:00
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01:07, 20 ноября 2019
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