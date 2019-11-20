Японский премьер Синдзо Абэ установил национальный рекорд пребывания у власти

В общей сложности он возглавляет правительство больше семи с половиной лет. Его третий срок на посту лидера правящей партии истекает через два года и по ее уставу должен быть последним. Однако, как передает ТАСС, в руководстве Либерально-демократической партии дали понять, что поддержат премьера, если он пойдет на четвертый срок.