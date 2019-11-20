Японский премьер Синдзо Абэ установил национальный рекорд пребывания у власти

В общей сложности он возглавляет правительство больше семи с половиной лет. Его третий срок на посту лидера правящей партии истекает через два года и по ее уставу должен быть последним. Однако, как передает ТАСС, в руководстве Либерально-демократической партии дали понять, что поддержат премьера, если он пойдет на четвертый срок.
2019-11-20T01:06:00+03:00
2019-11-20T01:07:04+03:00
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01:06, 20 ноября 2019
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