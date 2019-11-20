В Чечню вернулся из Сирии батальон военной полиции

Около 300 военнослужащих накануне торжественно встретили в республике. Им вручили ведомственные и государственные награды, передает ТАСС. Отряды военной полиции в Сирии охраняют объекты российской группировки войск и гуманитарные колонны, а также патрулируют населенные пункты.