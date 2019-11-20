В Чечню вернулся из Сирии батальон военной полиции

Около 300 военнослужащих накануне торжественно встретили в республике. Им вручили ведомственные и государственные награды, передает ТАСС. Отряды военной полиции в Сирии охраняют объекты российской группировки войск и гуманитарные колонны, а также патрулируют населенные пункты.
2019-11-20T01:05:00+03:00
2019-11-20T01:06:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540299-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Президенту США плевать на Украину». Новые показания в рамках импичмента «Я спросил, почему, и Посол Сондланд заявил, что президента волнуют только «серьезные дела». Я отметил, что «серьезные дела» уже происходят в Украине, как, например, война с Россией. И Посол Сондланд ответил, что он имел в виду «серьезные дела, которые выгодны президенту»...