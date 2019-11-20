Сбербанк согласился продать «золотую акцию» «Яндекса»

Цена символическая – один евро, сообщили в банке. «Золотая акция» позволяет блокировать сделки по консолидации акций компании в одних руках. Ее передадут создаваемому некоммерческому Фонду общественных интересов. В него войдут представители государственных вузов-партнеров «Яндекса». Фонд назначит двух директоров в совет директоров компании. Новую схему управления представили в понедельник. Депутат Госдумы Антон Горелкин после этого отозвал свой законопроект о значимых информационных ресурсах, из-за которого ранее рухнули акции «Яндекса».