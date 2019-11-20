Артисты МХАТа имени Горького попросили Владимира Путина защитить театр от раскола

Обращение к президенту страны опубликовано на сайте учреждения. В нем говорится, что театр стал мишенью информационной кампании, направленной против художественного руководителя Эдуарда Боякова и его заместителя Захара Прилепина. Ранее почти 60 актеров того же театра подписали обращение к Путину с критикой нового руководства МХАТа
2019-11-20T01:04:00+03:00
2019-11-20T01:05:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540295-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Президенту США плевать на Украину». Новые показания в рамках импичмента «Я спросил, почему, и Посол Сондланд заявил, что президента волнуют только «серьезные дела». Я отметил, что «серьезные дела» уже происходят в Украине, как, например, война с Россией. И Посол Сондланд ответил, что он имел в виду «серьезные дела, которые выгодны президенту»...