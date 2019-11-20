Артисты МХАТа имени Горького попросили Владимира Путина защитить театр от раскола

Обращение к президенту страны опубликовано на сайте учреждения. В нем говорится, что театр стал мишенью информационной кампании, направленной против художественного руководителя Эдуарда Боякова и его заместителя Захара Прилепина. Ранее почти 60 актеров того же театра подписали обращение к Путину с критикой нового руководства МХАТа