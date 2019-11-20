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01:04, 20 ноября 2019

Украина готова к компромиссам на переговорах с Россией

Это заявил глава МИДа страны Вадим Пристайко. По его словам, украинская делегация едет на встречу в Париже с открытым разумом. Министр подчеркнул, что в Киеве намерены добиться прогресса, которого так давно хотят украинцы, передает агентство УНИАН. Лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят конфликт в Донбассе на встрече в Париже 9 декабря



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