Украина готова к компромиссам на переговорах с Россией

Это заявил глава МИДа страны Вадим Пристайко. По его словам, украинская делегация едет на встречу в Париже с открытым разумом. Министр подчеркнул, что в Киеве намерены добиться прогресса, которого так давно хотят украинцы, передает агентство УНИАН. Лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят конфликт в Донбассе на встрече в Париже 9 декабря
2019-11-20T01:04:00+03:00
2019-11-20T01:04:54+03:00
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01:04, 20 ноября 2019
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«Президенту США плевать на Украину». Новые показания в рамках импичмента «Я спросил, почему, и Посол Сондланд заявил, что президента волнуют только «серьезные дела». Я отметил, что «серьезные дела» уже происходят в Украине, как, например, война с Россией. И Посол Сондланд ответил, что он имел в виду «серьезные дела, которые выгодны президенту»...