В Лондоне простились с Владимиром Буковским

Похороны прошли на историческом кладбище Хайгейт. Проводить его в последний путь пришли несколько десятков человек: советские и российские политические эмигранты разных поколений, а также делегация посольства Польши. Ее представитель прочел обращение премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, который от имени всей Польши поблагодарил Буковского, в том числе, за поддержку польского антикоммунистического движения в 1980-х годах и за публикацию архивных документов ЦК КПСС о введении в Польше в 1981-м году военного положения.

Владимир Буковский скончался 27 октября в Кембридже, где он поселился после того, как советские власти в 1976 году обменяли его на арестованного в Чили лидера тамошней коммунистической партии Луиса Корвалана.