Никита Михалков просит столичные власти выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне

Таким образом он хочет не допустить его сноса. Режиссер считает, что здание стоит «наполнить профильными арендаторами и превратить в настоящий Дом творчества молодежи». В своем письме мэру Сергею Собянину, с которым ознакомилась газета «Ведомости», Михалков просит оказать содействие в сохранении самого многозального и одного из самых посещаемых кинотеатров России и Европы. Он отмечает, что в союз поступило более 100 обращений от видных деятелей культуры, а также общественных объединений и жителей столицы, обеспокоенных ситуацией.

Источники газеты сообщают, что Собянин уже поручил своим замам Марату Хуснуллину и Наталье Сергуниной рассмотреть обращение, однако пока никакого решения не принято и с высокой степенью вероятности город не будет выкупать киноцентр.

Год назад стало известно, что на месте «Соловья» собираются построить гостиничный комплекс. Закрытие киноцентра планируется 2 декабря.