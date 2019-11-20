Следственный комитет завершил расследование по делу сестер Хачатурян

Трех девушек обвиняют в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, но защита настаивает, что оно было совершено в рамках самообороны.

О завершении предварительного следствия по делу об убийстве рассказал «Коммерсанту» Алексей Липцер – адвокат старшей из сестер, Крестины Хачатурян. Он также подал несколько ходатайств. В первом из них речь идет о прекращении уголовного дела на основании того, что гибель Михаила Хачатуряна, по версии защиты, произошла в рамках необходимой самообороны. В том случае, если это ходатайство будет отклонено, Липцер попросил о рассмотрении дела с участием присяжных. Теперь у следователей есть три дня, чтобы дать ответы на ходатайства.

Трех сестер обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Преступление было совершено в июле 2018 года. Фигурантки дела утверждают, что оно было совершено после многолетних издевательств и сексуального насилия со стороны отца. Следствие подтвердило их правоту, но отказалось возбуждать уголовное дело в отношении убитого.

В защиту сестер Хачатурян проводится широкая общественная кампания – сторонники обвиняемых требуют их полного оправдания.