Российский Минюст исполнит решение ЕСПЧ в отношении Удальцова и Развозжаева только после его вступления в силу

Вопрос об обжаловании постановления будет решен в установленный трехмесячный срок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник Европейский суд по правам человека признал, что власти России и Украины нарушили несколько статей европейской Конвенции о правах человека в отношении оппозиционеров. Такое решение принято после изучения их жалоб на приговор по делу об организации беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012-го года.

Россию не обременяют выплаты, назначенные ЕСПЧ, сказал в нашем эфире экономист Сергей Алексашенко.

Согласно решению суда, российская сторона должна выплатить политикам в общей сложности 20 тысяч евро, украинская – еще 4 тысячи.