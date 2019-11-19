Более ста человек погибли в Иране в ходе протестов из-за повышения цен на бензин

Об этом сообщает Amnesty International, отмечая, что настоящее число жертв может быть раза в два выше. Государственные СМИ сообщают лишь о нескольких погибших протестующих и четверых силовиках. О резком повышении цен на бензин — от 50% до 100% — иранские власти объявили 15 ноября. После этого сразу в нескольких регионах страны начались стихийные акции, которые быстро переросли в беспорядки. Официально сообщается о более чем тысяче задержанных.

Стоит отметить, что цена на бензин в Иране — одна из самых низких в мире. До повышения базовая стоимость литра составляла 15 тысяч риалов, это примерно 22 рубля.